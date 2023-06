Servindo entretenimento

Já fora do programa, Erick conversou com Lucas Selfie e serviu mais entretenimento do que os participantes na mansão. O jornalista não poupou críticas ao elencar as plantas do reality, como Ricardo Villardo, Tiago Dionisio, Giulia Garcia e Vic Macan. O eliminado ainda debochou de Gabriel Roza ter entrado no programa com o rótulo de ex de Bia Miranda, citando as traições que o participante levou da ex-"A Fazenda".