Reprodução/Instagram - 08.06.2023 Thaynara OG e Ivete Sangalo homenagearam Preta Gil no São João da Thay





Preta Gil agradeceu a homenagem que recebeu no São João da Thay , nesta quarta-feira (7). A cantora marcou presença em edições anteriores do evento e Thaynara OG fez questão de homenageá-la diante da ausência deste ano da artista, que luta contra um câncer no intestino.

A anfitriã homenageou Preta no look e ainda subiu no palco do show de Ivete Sangalo para prestigiar a cantora. "Te amamos, Pretinha", declarou Sangalo. "Esse São João é para você", complementou Thaynara. Imagens da homenageada ainda apareceram nos telões enquanto Ivete apresentava "Sinais de Fogo", música da filha de Gilberto Gil.





"Amo vocês, Thaynara OG e Ivete Sangalo. Me emocionei daqui. Me senti presente com essa homenagem linda dos meus amores. Viva o São João da Thay", escreveu nos stories do Instagram. Ainda na rede social, Preta Gil pediu doações dos seguidores para a Unicef, organização apoiada pelo evento da influenciadora.

"Te amo", complementou Preta em uma postagem de Thaynara, que mostra detalhes do look com homenagens a ela e Alcione. Confira abaixo:





