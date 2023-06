Reprodução/Instagram - 08.06.2023 Carolina Dieckmann nega ter feito harmonização facial





Carolina Dieckmann usou as redes sociais para rebater os rumores de que teria feito harmonização facial. Em um vídeo nos stories do Instagram, a atriz de 44 negou que realizou o procedimento estético e explicou que estava com o rosto inchado por conta do efeito colateral de um remédio que tomou para tratar uma gripe.

"Não fui ao dermatologista botar boca, olho, maçã do rosto. Nada disso. Postei uma foto com uma maquiagem linda, que salvou minha aparência cansada, e vejo um monte de comentário de gente com pena de mim, porque enlouqueci. Se for para ficar com pena de mim, fica com pena porque estou 'dodóizinha'", declarou, na manhã desta quinta-feira (8).





A intérprete de Lumiar em "Vai na Fé" destacou que "não está chateada" com os comentários, mas pediu para os seguidores terem uma reação diferente sobre o assunto. "Fiquei com vontade de falar, porque em respeito às pessoas que vão no meu Instagram, me seguem e gostam de mim, que não tem pena de mim, mas que de repente me viram com a boca mais inchada e pensaram que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Tomei um remédio e fiquei com a cara inchada", avaliou.

"Para quem disse que ficou com pena de mim, ou que estou maluco, venho dizer: gente, faz uma oração", complementou. Confira abaixo a foto postada por Carolina Dieckmann recentemente:







