Nesta quinta-feira (8), Ana Maria Braga recebeu uma convidada especial no "Maid Você": a culinarista Luzinete Veiga, que trabalhou com a apresentadora no programa "Note e Anote", da Record.

Ana Maria a amiga de mais de mais 30 anos, que entrou no estúdio. "Amigos eternos, não importa onde a gente estiver, a gente nunca esquece. Não precisa estar todos os dias juntos. O coração está sempre perto. E você é assim na minha vida", disse Luzinete.

"E você na minha", respondeu Ana Maria, emocionada. Em seguida, Luzinete relembrou de Tom Veiga, interpréte de Louro José, que também participava do programa "Note e Anote". "Você bem sabe o quanto eu sofri quando perdi meu maninho junto com você", disse a culinarista.

Ela ainda lamentou de estar indo embora do Brasil. Luzinete contou que vai morar em Toronto, no Canadá, com a filha para cuidar do mal de Parkinson. "Estou com mal de Parkinson e ficou muito difícil morar sozinha", desabafou ela.

Luzinete ainda relembrou de Palmirinha, que morreu em maio deste ano. A apresentadora também esteve no "Note e Anote". "Que saudade. Ela viveu 91 anos, mas ela queria ficar aqui mais um pouco", disse a culinarista.

Por fim, Ana Maria deu um presente que emocionou Luzinete, uma foto das duas na época do "Note e Anote". Elas se abraçaram e caíram no choro.

