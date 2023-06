Reprodução Ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil esgotam em meia hora

Nesta sexta-feira (9), foi aberta a segunda pré-venda dos ingressos para os shows de Taylor Swift no Brasil. Mas os tickets se esgotaram em minutos.

Leia também Shakira e Hamilton estão namorando, diz revista de fofoca dos EUA

No Rio de Janeiroas pré-vendas abrirarm as 10h, mas os setores Cadeira Inferior Leste e Oeste logam esgotaram. Minutos depois, os ingressos para a Pista Premium também foram todos vendidos. Às 10h35 todos os ingressos já tinham esgotados, havia opção apenas para o pacote vip.

Em São Paulo, onde Taylor fará dois shows, não foi diferetente onde, Os tickets esgotaram em minutos. A cantora chega ao Brasil em novembro deste e anos te a as apresentações estão sendo bem aguardadas.

Quem ainda não conseguiu entradas para a turnê "The Eras" no Brasil ainda tem uma chance. A venda geral acontecerá na próxima segunda-feira (12), também na plataforma Tickets for Fun.

O show acontece no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos, na zona Norte da capital fluminense. Já, em São Paulo, as apresentações será nos dias 24 e 25 de novembro, no Allianz Parque, na zona Oeste da capital paulistana.

A entrada para show do Rio de Janeiro custa a partir de R$ 75 (meia) a R$ 950. Em São Paulo, o ingresso parte de R$ 190 (meia) e pode chegar até R$ 1050. Ainda há opções de pacotes VIP para os dois shows, que dão direito a souvenirs. O preço variam R$ 1.250 a R$ 2.250 por pessoa.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente