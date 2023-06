Reprodução/ Globo Michel Teló ganha declaração de Thais Fersoza no 'Encontro'

Nesta sexta-feira (9), o cantor Michel Teló participou do "Encontro com Patrícia Poeta" ganhou uma declaração apaixonada da esposa, a atriz e apresentadora Thais Fersoza, com quem é casado desde 2014.

"Quero aproveitar o dia dos namorados chegando, coloquei até uma roupa muito especial pra nós, e dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto eu estou muito feliz, muito honrada de poder viver cada momentinho junto com você", disse ela.

"Desde 2012 a gente sempre quis muito estar juntos. Sempre se dedicou um ao outro, sempre batalhando pelo nosso relacionamento, pela nossa história, nosso amor sempre venceu e continua vencendo", declarou Michel.

O cantor contou que fará uma surpresa, no Dia dos Namorados, para a esposa e completou: completou: "Ela é minha parceira, né? É tão bom a gente poder viver mais um dia dos namorados juntos", falou ele. Michel Teló e Thais Fersoza são pais de Melinda e Theodoro.

