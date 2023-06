Reprodução/Instagram Um mês após a morte de Rita Lee, filho publica vídeo inédito da cantora

Neste 8 de junho, a morte de Rita Lee completa um mês , e um de seus filhos, João Lee, publicou um vídeo inédito dela para homenageá-la. Nas imagens, a artista é vista cantando e dançando durante o caminho para o hospital onde fazia o tratamento contra o câncer de pulmão.

Mesmo doente, a ruiva nunca perdeu o bom humor. Ela aparece curtindo a viagem ao som de "Le Freak", sucesso da banda americana Chic nos anos 70. Na legenda, João fez um depoimento emocionante sobre a rotina da família desde que Rita Lee recebeu o diagnóstico da doença em 2021.

"Esse vídeo é apenas um exemplo de como ela conseguia transformar esses momentos difíceis em momentos mágicos e especiais. Hoje faz um mês sem você, mãe. A saudade só aumenta. Te amo para sempre", disse. Veja abaixo a declaração dele:

"Perdi a conta de quantas vezes fomos ao hospital nos últimos 2 anos. A preparação e a rotina eram sempre as mesmas. Éramos todos muito disciplinados com os horários, e era imprescindível estarmos bem descansados para a batalha do dia seguinte. Portanto, sem filmes ou séries até altas horas da madrugada (um dos momentos favoritos da minha mãe e pai) e todos nós íamos dormir mais cedo no dia anterior. No dia seguinte, acordávamos bem cedo, com bastante tempo de sobra, nos arrumávamos com calma e descíamos para sair de casa. Como bons amantes de café, combinamos de não tomar nada antes da viagem até o hospital. Café com leite, então, era terminantemente proibido. Não queríamos correr o risco de imprevistos na estrada, se é que vocês me entendem. O caminho era longo. Com sorte, eram apenas 45 minutos de trânsito. Sabendo que a ansiedade sempre pegou forte em nós três, esses momentos que antecediam consultas, exames e/ou terapias eram os que mais nos deixavam ansiosos. Lidar com o imprevisível nunca é fácil. Lidar com o imprevisível em uma situação de saúde de alguém que você ama mais que tudo na vida é milhões de vezes mais difícil. Nem consigo imaginar como era para ela. Mas, independentemente da dificuldade, minha mãe sempre deu um exemplo maravilhoso para todos nós que estávamos ao seu redor. Ela nunca se deixou abater e nunca ficou de mau humor. Sempre de cabeça erguida, corajosa, determinada e forte".

