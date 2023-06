Reprodução/ Instagram IZA cai no choro em show de Beyoncé: 'Artista da minha vida'

Nesta quarta-feira (7), IZA usou as redes sociais para compartilhar momentos no show Beyoncé em Londres, na Inglaterra. A cantora apareceu aos prantos por ter realizado o show de ver de perto a cantora americana;

No víde, IZA está com lágrimas no rosto e de braços abertos, como se estivesse cultuando a figura de Beyoncé.

Na legenda do post, ela escreveu: "Uma mistura de louvor, suor, oração em línguas, gratidão e nervoso em um dos dias mais especiais da minha vida. Arrebatada e renascida estou por assistir assim de perto a artista da minha vida".





Famosos comentaram. "Que lindo", disse Lexa. "Sensacional", afirmou Michel Teló. Mas alguns internautas brincaram. "Diva, parace que está num culto", disse um usuário do Twitter.

diva, parecendo q ta num culto — felipe (@txfelipz) June 7, 2023









