Deolane Bezerra comentou os rumores de que teria se afastado de Bia Miranda e Pétala Barreiros após a participação em "A Fazenda 14", em 2022. O trio já foi visto em festas e eventos junto, mas internautas questionaram se a amizade formada no reality rural teria mudado desde então.

Lucas Guimarães questionou a advogada sobre o assunto no podcast "PodCats", onde disse que recebeu comentários de pessoas julgando que Deolane estava "abalada" por não ser tão próxima de Bia e Pétala. "Não sou próxima nem da minha família todo dia, nunca fui grudada com ninguém. Tenho a minha família que amo, que é o meu alicerce, tudo na minha vida. Mas gosto de ficar na minha casa", declarou.





Bezerra ainda avaliou como a diferença de realidade com as duas amigas mais jovens pode influenciar no afastamento. "A vibe da Bia e da Pétala é totalmente diferente da minha. Sou mãe de três filhos, vou fazer 36 anos", ressaltou. Vale lembrar que Miranda tem 19 anos e Barreiros tem 24.

"Nem sempre vai bater os horários, mas o que eu mais desejo são coisas boas para elas", destacou a desistente do programa da Record. Deolane Bezerra participou do podcast acompanhada da família e a mãe da advogada protagonizou um momento inusitado no programa, vomitando durante a transmissão ao vivo .

