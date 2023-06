Reprodução/Twitter Mãe de Deolane Bezerra vomita ao vivo em podcast; veja vídeo

Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra , passou por uma situação constrangedora durante a participação no podcast PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. A matriarca participava da atração ao lado das três filhas, quando vomitou ao vivo.

Solange comia e bebia os coquetéis disponibilizados pela produção, antes de passar mal. "Tá enjoada, espera", pediu Lucas Guimarães, que tentou contornar a situação. "Ela vomitou, mas espera aí, vamos resolver. Traz uma água pra dona Solange", continuou ele.

Sem graça, Solange Bezerra tentou se explicar: "Eu já tinha vomitado antes de sair de casa". Na sequência, levou bronca de uma das filhas: "É que ela toma remédio para emagrecer. Não vai tomar mais esse remédio de emagrecer. Não vai mais tomar isso, vou jogar tudo fora".



🚨VEJA: Mãe de Deolane Bezerra vomita durante sua participação no PodCats. pic.twitter.com/KtnLtfr4SJ — PopOnze (@PopOnze) June 8, 2023

