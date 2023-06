Reprodução/Instagram - 09.06.2023 Bia Miranda colocou silicone nos seios





Bia Miranda usou as redes sociais para mostrar o corpo após colocar silicone nos seios. A influenciadora havia compartilhado que fez a cirurgia plástica anteriormente e apareceu em um novo vídeo usando uma roupa decotada, exibindo o resultando do procedimento.

"Nova Bia", escreveu a vice-campeã de "A Fazenda 14", no Instagram. Nos stories da rede social, a neta de Gretchen ainda apareceu usando um top enquanto curtia uma festa com o namorado, o cantor Buarque.

"Siliconada ela. Amei o resultado", escreveu em outro vídeo, em que contava que fez a cirurgia. "Agora mais gostosa do que já era", elogiou o namorado na rede.

