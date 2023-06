Reprodução/Instagram - 09.06.2023 Gretchen fez procedimento estético para cobrir área 'careca' do cabelo





Gretchen mostrou que realizou um procedimento estético para cobrir a área "careca" do cabelo. Aos 64 anos, ela assumiu que essa não será a última intervenção que realizará no corpo e exibiu o resultado da micropigmentação capilar.

"Já fiz inúmeros procedimentos estéticos e sempre continuarei fazendo. Mas este é uma dermopigmentação capital para densidade. Nuncia tinha visto nada igual. É impressionante e real o resultado", afirmou no Instagram, exibindo o antes e depois do procedimento.





O marido de Gretchen, Esdras De Souza, também realizou a intervenção para cobrir áreas atingidas pela calvice na parte de trás da cabeça. Já as "entradas" da dançarina ficam próximas ao rosto.

Após o novo procedimento estético, ela ainda exibiu que também colocou um mega hair no cabelo. Confira abaixo o resultado compartilhado:





