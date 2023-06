Reprodução/Instagram - 09.06.2023 Sabina Simonato atualizou meme de Carlos Tramontina na Globo





Sabina Simonato repercutiu nas redes sociais após se confundir durante a apresentação do "Bom Dia São Paulo", na manhã desta sexta-feira (9). A apresentadora errou o horário ao introduzir um quadro na programação da Globo e internautas reviveram o meme conhecido de Carlos Tramontina.

"São sete e quadro", afirmou Sabina, que introduzia o "Quadro Verde" quando o relógio marcava sete horas e quatro minutos. A jornalista logo corrigiu a confusão e deu continuidade à pauta: "Sete e quadro não, sete e quatro. O Quadro Verde de hoje está no clima do Dia dos Namorados".





Nas redes sociais, espectadores relembraram o momento que marcou a carreira de Tramontina e virou meme, quando ele anunciou o horário como "seis e ônibus". "Dos mesmo criadores de 'Seis e ônibus' Sabina lança 'Sete e quadro'", brincou uma pessoa no Twitter.

"Meme atualizado com sucesso", comentou outra. "Outro dia era seis e ônibus, agora é sete e quadro", afirmou mais uma. Confira abaixo o momento da confusão de Sabina Simonato:

Dos mesmo criadores de "Seis e ônibus" Sabina lança "Sete e quadro" 😂 #BDSP | #BomDiaSãoPaulo pic.twitter.com/jeXzqw9ycE — Brenno De Moura  (@mbrenno_) June 9, 2023





