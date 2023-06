Reprodução/Instagram Fred e Bianca Andrade

Após o anúncio do término do relacionamento de Fred com Larissa Santos, o youtuber foi visto em uma conversa discreta com a ex, Bianca Andrade. O flagra aconteceu durante a presença de ambos na NBA House, em São Paulo, durante a exibição de uma partida das finais do basquete americano.

Fred e Bianca tem um filho juntos, chamado Chris, e se separaram em abril do ano passado, mantendo, no entanto, uma relação amigável. Apesar disso, e de estarem no mesmo local, os dois não posaram juntos para fotos durante o evento.





O flagra entre os dois, divulgado pela página do Instagram Condomínio da Fifi, empolgou os fãs que torcem pela reconciliação do ex-casal.

O encontro de Fred e Bianca ocorreu uma semana após o ex-BBB anunciar o fim do relacionamento com Larissa. Os dois se conheceram durante a edição do "BBB 23" e mantiveram uma relação próxima após deixarem a casa, embora nunca tenham oficializado um romance.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.