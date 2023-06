Reprodução/Twitter Pedro Scooby reclama de plásticos no mar

"Alguém tira esses plásticos lá de trás que estragou a foto, por favor?", esbravejou no Twitter o surfista Pedro Scooby, em pleno Dia Mundial dos Oceanos, na tarde desta quinta-feira (8). Morando atualmente no Rio de Janeiro com a noiva, a modelo Cintia Dicker, e a filha caçula, Aurora, de 5 meses, Scooby também é pai de Dom, Liz e Bem, do casamento com Luana Piovani.



Alguém tira esses plásticos lá de trás que estragou a foto, por favor? pic.twitter.com/Zb2KOJVkqJ — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) June 8, 2023