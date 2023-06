Maíra Cardi e Arthur Aguiar Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, abriu o jogo sobre os problemas que afetaram o casamento com Maíra Cardi. Aparentemente, não foram as traições que causaram o maior impacto, mas sim os hábitos alimentares do casal. Arthur acredita que as escolhas alimentares não deixavam a ex-mulher, que é coach de emagrecimento, feliz.

"Eu acho que não a fazia feliz. Tínhamos um acordo de que, em casa, era melhor eu não comer [carne], principalmente por causa da Sophia. Mas fora de casa...", deixou escapar o ator e cantor, revelando que se permitia abusar quando estava longe dos olhos da companheira.





Ele ainda revelou outros alimentos que poderiam abalar o relacionamento: "Coxinha não era permitida [em casa]. Açúcar, nem pensar", compartilhou no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez no YouTube.

Arthur também admitiu que houvesse pressão externa sobre a alimentação do casal. "Era o trabalho dela. Como o público reagia a isso [comer alimentos proibidos] e como ela também lidava com a situação? Tipo, 'eu cuido das pessoas e meu marido está comendo coxinha'", explicou o ator.

Em outubro do ano passado, o casal anunciou o fim do relacionamento de mais de cinco anos, marcado por idas e vindas. A relação de Arthur e Maíra foi repleta de desentendimentos, revelações e discussões públicas. Em 2020, Maíra revelou em um vídeo que Arthur havia cometido várias traições enquanto ela ainda amamentava a filha do casal, Sophia, de dois anos.

Atualmente, Maíra está noiva do youtuber Thiago Nigro, mais conhecido como "Primo Rico". O casamento entre Maíra e Thiago está previsto para o mês de agosto.





