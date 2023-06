Reprodução/Instagram - 07.06.2023 João Gomes e Ary Mirelle esperam primeiro filho juntos





João Gomes anunciou que está esperando o primeiro filho com a namorada, Ary Mirelle. A novidade foi divulgada nas redes sociais do cantor de 20 anos, em uma publicação em que casal aparece abraçado e segurando o teste positivo de gravidez.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Fomos abençoados, vamos ser papais", afirmaram João e Ary na postagem, nesta quarta-feira (7). O post ainda traz um vídeo da reação do artista ao descobrir a que a estudante espera o primeiro filho com ele.





"É sério mesmo? Meu Deus", disse Gomes na ocasião, antes de celebrar a notícia com a companheira. O cantor e Mirelle oficializaram o relacionamento em dezembro de 2022 e terminaram em abril deste ano, reatando o romance cerca de um mês depois, após polêmicas com a mãe da estudante .

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

A reconciliação também veio acompanhada de declarações de João Gomes sobre o desejo de se tornar pai em breve . Confira abaixo a postagem recente do casal: