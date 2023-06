Reprodução/ Globo - 07.06.2023 Conhecida por sua trajetória na música, artista trans esteve no encontro desta terça-feira (7) e abordou o câncer que tratou

O “Encontro com Patrícia Poeta” desta terça-feira (7) contou com a participação da artista trans Valéria Barcellos, que lembrou a cura do câncer e ainda mandou uma mensagem de apoio para Preta Gil - que fez a última radioterapia programada em seu tratamento contra o câncer de intestino ontem (6).



Quando questionada pela apresentadora Patrícia Poeta sobre o câncer que enfrentou, a artista, antes de narrar os acontecimentos que vivenciou, mandou uma mensagem de apoio para a filha de Gilberto Gil. “Quero aproveitar para mandar um beijo gigantesco para a Preta! Minha amiga, eu sei exatamente a realização que é a última quimioterapia”, pontuou.



“De longe, o câncer foi a coisa menos problemática que tive na minha vida. Para o câncer, tem radioterapia, quimioterapia e remédio, para o preconceito, não tem. Não tem uma pílula que faz as pessoas não serem preconceituosas”, ponderou.



Ao decorrer do programa, Barcellos ainda destacou que o diagnóstico é a primeira fase da continuidade de uma nova vida e não um destino final. “Não é uma sentença de morte, é uma tentativa de a gente fazer um grande bloco de vida e continuar vivendo”, defendeu.



Além disso, Barcellos falou de seu novo trabalho na Rede Globo. A artista, que tem seu primeiro papel em uma novela do horário nobre, interpreta Luana Shine na novela “Terra e Paixão”, escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Luiz Henrique Rios.



“O Walcyr tem uma coisa maravilhosa, que eu acho que dá todo o tom para nossa interpretação. É minha primeira novela, eu vim do teatro e tive que diminuir muita coisa”, finaliza Valéria.

