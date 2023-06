Reprodução/Instagra Bárbara Evans conta que a filha não reconhece a avó, Monique Evans

Bárbara Evans conversou com os seguidores e matou a curiosidade deles sobre a chegada dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, e a relação da mãe, Monique Evans, com os netos.

A modelo contou que a primogênita, Ayla, não reconhece a avó por conta da falta de contato.





"Não [reconhece], ela vê a minha família que mora no Rio de Janeiro muito pouco para lembrar. Infelizmente. Julho vamos visitá-los", disse ela.

Além disso, Bárbara explicou o motivo dos filhos não receberem o sobrenome Evans, assim como ela e a matriarca. "Eu já respondei essa pergunta muitas vezes, mas vou responder novamente, pois é uma pergunta muito frequente. Os meninos não terão o sobrenome Evans porque o Evans é de um antigo marido da minha mãe, que faleceu. Ela optou por deixar o Evans, poia já era conhecida por ele", revelou.

