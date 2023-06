Reprodução/Instagram - 02.06.2023 Paula Freitas comprou primeiro carro após o 'BBB 23'





Paula Freitas compartilhou uma nova conquista após a participação no "BBB 23". A biomédica contou que comprou o primeiro carro e relembrou as dificuldades na vida antes de entrar no reality show.

"Comprei meu primeiro carro! Meu Deus, estou tão nervosa escrevendo essa legenda", afirmou no Instagram, nesta sexta-feira (2). Paula publicou uma foto com o novo veículo e outro clique antigo, ao comentar a origem humilde.





"Acreditem, a segunda foto representa muito bem quem eu fui durante toda minha vida. Uma menina cheia de dificuldades, porém sempre fui alegre e com sonhos enormes dentro do coração. Quem diria, né? Tenho um carro! Fruto do meu trabalho e da misericórdia de Deus. Feliiz, a mãe está motorizada", complementou.

"Viva! Aproveita, Paula Laila", escreveu Tadeu Schmidt nos comentários. "Parabéns pela conquista, você merece muito", declarou Gabriel Santana. "Parabéns querida! Que seja o primeiro de vários, Deus te abençoe", comentou Dhomini.







