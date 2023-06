Reprodução/Globo - 02.06.2023 Jade Picon chorou com homenagem do pai no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Após terminar o primeiro trabalho como atriz em "Travessia", Jade Picon participou do "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (2) e avaliou os aprendizados para a carreira. Além de falar das críticas que recebeu durante a novela, a influenciadora também chorou ao receber um relato surpresa do pai.

"Tenho muito orgulho de você, de onde você está. Mas não é onde você está, é como você chegou onde você está, defendendo sempre os princípios, crenças e ideais. Você vai muito longe ainda, do que onde você já chegou. Papai te ama", afirmou Carlos Picon, se referindo à evolução da filha na trajetória como atriz.





Jade chorou com a homenagem e brincou sobre estar "realizada", já que não ganhou provas para receber vídeos da família no "BBB 22". A ex-sister ainda mencionou o pai e a família como uma "base" importante para evoluir na nova vida profissional.



Ahhh, gente! Perdi tudo com o recadinho do papai da @jadepicon ❤️ #Encontro



JADE PICON NO ENCONTRO pic.twitter.com/kfj0fQXsLX — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 2, 2023





"Meu pai faz grande parte disso, quando era menor, acompanhava ele no trabalho e vi tudo o que o esforço e dedicação dele trouxe para nossa família, era o sonho dele construir uma casa pára gente. Acompanhei de perto o processo de alguém que estava batalhando para oferecer o melhor para família, sempre me espelhei muito nele, é o meu modelo de vida", compartilhou.



Sobre os comentários negativos que recebeu ao interpretar Chiara, Picon analisou como aprendeu a "fazer do limão uma limonada". Vão te criticar e, às vezes, podem estar certos, podem ter razão. Você não é perfeito. "Tem coisas que você lê e a pessoa só quer realmente destilar ódio, mas tem coisas que você pode ler e falar: 'Tem razão, posso melhorar isso'. Ter esse filtro me ajudou muito", ponderou.

. @jadepicon , entenda: você foi gigante! Para sempre Kiki ❤️✨ #Encontro



JADE PICON NO ENCONTRO pic.twitter.com/uBxWREuy6L — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 2, 2023





