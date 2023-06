Reprodução/Instagram Rico Melquiades é acusado de gordofobia e etarismo após briga com Solange Gomes

A eliminação de Sthefanie Gomes de 'A Grande Conquista ' gerou mais brigas entre Solange Gomes e Rico Melquiades.

O ex-participantes de 'A Fazenda' bateram boca após a mãe de Sthafanie não ter gostado da justificativa e reação da mãe de Rico, Sandra Melquiades, no novo reality da Record TV.





No programa, Sandra chamou Sthefanie de poste de luz apagada e supostamente olhou feio para ela. Isso foi o suficiente para Solange chamar a mãe de Rico de "mocreia e bruxa" no Twitter.

Que o ódio que essa mulher olhou pra minha filha, gratuitamente, retorne pra ela. Mocreia. Recalcada. Ficou embolada na Vila. — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) June 2, 2023





Após os xingamentos, Rico apareceu nos Stories para revidar, porém, foi acusado de gordofobia e etarismo pelos internautas.

Os dois bateram boca sobre golpe da barriga, pensão alimentícia, cirurgia plástica, relações familiares e outros tópicos.

"Pegue a pensão dela que você recebe do golpe da barriga que você deu e leve ela para uma sala de cirurgia", escreveu o influenciador no Instagram. Depois, a publicação foi apagada.

🚨Rico responde Solange Gomes e pratica gordofobia contra Stephanie: #AGrandeConquista pic.twitter.com/JP00zjHzx3 — Tudo Sobre Reality (@TudoSobReality) June 2, 2023





