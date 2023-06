Solange X Rico

Com poucos atritos no confinamento, a grande tensão da madrugada aconteceu nas redes sociais de Solange Gomes e Rico Melquiades. Tudo começou quando a mãe de Stephanie chamou Sandra Melquiades de "mocreia, bruxa e horrorosa" no Twitter, apontando que a mãe de Rico "olhou com ódio" para a filha dela. O vencedor de "A Fazenda 13" rebateu falando da aparência das participantes: "Aceite que a mocreia da minha mãe, mesmo com 50 anos, é mais gostosa que sua filha. Um beijo do campeão".