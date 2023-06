Reprodução/Instagram - 02.06.2023 Lana Del Rey visitou comunidade indígena no Amazonas





Entre a agenda de shows pelo Brasil, Lana Del Rey está conhecendo diferentes pontos turísticos pelo país. Após ser vista curtindo uma praia no Rio de Janeiro , a cantora visitou uma comunidade indígena no Amazonas, nesta quinta-feira (1).

Lana participou de algumas atividades na Comunidade de Tatuyos, em Manaus, como rituais culturais e até uma dança tradicional. Os momentos ao lado dos índios Tatuyos viralizaram nas redes sociais e fãs elogiaram a artista pela decisão de conhecer mais da cultura brasileira.





"É a primeira vez na minha vida que vejo um artista vir para o Brasil para conhecer a cultura a fundo e não só vir fazer o show, pegar o cachê e vazar. Não existe ninguém como Lana del Rey", elogiou uma pessoa no Twitter. "A mulher saiu do hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro, onde os artistas nem descem na porta, para visitar a cultura de outro estado. Fale dela, mas fale sabendo que não há outra como ela", pontuou outra.

A norte-americana ainda posou com fãs na comunidade indígena. Confira abaixo alguns dos momentos:



