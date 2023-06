Reprodução/Instagram - 02.06.2023 Juliette, Chico César e Geraldo Azevedo abriram São João de Campina Grande





Juliette, Chico César e Geraldo Azevedo foram os responsáveis por abrir a 40ª edição do São João de Campina Grande, nesta quinta-feira (1). O trio se apresentou para um grande público e registros do show repercutiram nas redes sociais.

"Foi lindo. Muito obrigada pelo convite. Chico e Geraldo", escreveu a cantora, nos stories do Instagram. Natural de Campina Grande, na Paraíba, a ex-BBB já havia cantado na festa de 2021.





Na apresentação recente, os artistas cantaram músicas como "Deus Me Proteja" e "De Volta Pro Aconchego". Confira abaixo alguns trechos:

Hino! Juliette canta "Deus Me Proteja" no show de Chico César e Geraldo Azevedo, no São João de Campina Grande. pic.twitter.com/NVGmuHkNmg — Upload Juliette | Fan Account (@UploadJuliette) June 2, 2023





Juliette cantando "De Volta Pro Aconchego" em show de Chico e Geraldo Azevedo, no São João de Campina Grande. pic.twitter.com/1xNLYhD6K2 — Upload Juliette | Fan Account (@UploadJuliette) June 2, 2023









Além do trio, Biliu de Campina e Alcymar Monteiro também participaram da abertura do evento. Em 32 dias de festa, o São João de Campina Grande deste ano contará com mais de 90 atrações no palco principal do Parque do Povo.

