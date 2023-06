Reprodução / Instagram 31.05.2023 Técnico de Lana Del Rey se revolta após roubo no Rio

Will Whitney, membro da equipe de instrumentos da cantora Lana Del Rey, voltou ao Instagram nesta quarta-feira (31) para pedir desculpas após ter xingado o Brasil. O técnico de bateria foi assaltado durante a passagem da equipe no Rio de Janeiro e descontou a frustração em uma publicação xenofóbica na plataforma.

“A experiência realmente me abalou e escrevi um post no auge das minhas emoções", afirmou o técnico de som.





Will havia restringido os comentários na publicação original e, quando os brasileiros expressaram indignação com as ofensas proferidas pelo profissional em outras postagens, o técnico de som desativou o perfil do Instagram, que agora se encontra privado.

"Sei que poderia ter acontecido em qualquer lugar e generalizar sobre qualquer pessoa ou lugar geralmente é injusto para a maioria. Eu deveria ser mais consciente. Já estive no Brasil muitas vezes com vários artistas diferentes e sempre me diverti muito.”, concluiu o músico na retratação.





