Reprodução / internet Lana Del Rey é flagrada pegando sol na praia de Ipanema

Lana Del Rey aproveitou a tarde de sol desta sexta-feira (26) no Rio de Janeiro para aprimorar o bronzeado na praia da Ipanema.

A cantora, que está no Brasil para o Festival MITA, foi flagrada por banhistas em diversos ângulos.





Em uma gravação, é possível ver o namorado de Lana, Jack Donoghue, acompanhando-a no passeio, junto de uma equipe de tamanho considerável.

Em uma das gravações, um grupo de jovens planeja se aproximar da cantora, enquanto gravava ela chegando na areia da praia. Já em outra, uma fã ficou admirada ao perceber Lana a poucos metros de distância.

LANAAAAAAA A POUCOS METROS DE ONDE EU ESTAVA pic.twitter.com/WtbZ5eMDud — wall (@uollace) May 26, 2023





Jack Donoghue foi visto pegando na bunda de Lana Del Rey na praia 🇧🇷 pic.twitter.com/B94dqN5x4i — Lana Del Rey Addiction 🌊 (@LDRaddic) May 26, 2023





Lana Del Rey pegando um solzinho na praia do Rio de Janeiro pic.twitter.com/BrjrFLf0Cm — Lana Del Rey Addiction 🌊 (@LDRaddic) May 26, 2023





