Reprodução/Instagram - 01.06.2023 Tirulipa voltou a falar de caso de assédio na Farofa da Gkay





Tirulipa voltou a falar do caso de assédio que cometeu na Farofa da Gkay em 2022, em que desamarrou biquínis de convidadas em uma piscina . O humorista negou que assediou mulheres e afirmou que não foi expulso do evento, mas escolheu se retirar ao reconhecer que fez uma "brincadeira de mau gosto".

O influenciador declarou que ficou "triste" pela nota divulgada por Gkay, em que ela reforça o assédio sexual cometido por ele. "A forma como foi dita: 'Expulso por assédio sexual'. Não vejo até hoje como assediar sexualmente alguém, era uma brincadeira de mau gosto, de muito mau gosto, vou assumir para o resto da vida. E paguei por isso, estou pagando", disse ao "Podcats", nesta quarta-feira (31).





"Não foi uma expulsão, ela não me expulsou em nenhum momento. Preferi me retirar, não estava no mesmo clima mais, não vou conseguir estar aqui dentro com esse clima. Quero pedir desculpas, respeitei o momento de cada uma e me retirei", expressou. Tirulipa disse que não criou uma inimizade com a criadora do evento e mencionou um clima "feliz" antes do caso.

"Até então, todo mundo estava brincando ali e ninguém sabia de nada, todos estavam rindo e felizes, na 'vibe'. Depois da 'vibe' que fomos entender o que a gente tinha feito, duas horas depois [...], quando começou na internet algumas cenas e declarações e eu parar para ver aquilo tudo. Quando conversei com ela [Gkay], estava muito tumultuado e preferi sair, falei para ela: 'Não vou ficar, por conta de algo que está todo mundo apontando. Se vai fazer mal para você, prefiro sair'", complementou.





