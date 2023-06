Reprodução/Instagram - 01.06.2023 Modelo Lygia Fazio morreu aos 40 anos





A modelo Lygia Fazio morreu aos 40 anos, após sofrer complicações por aplicar silicone industrial e PMMA. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (31), no Instagram da também jornalista e ex-assistente de palco, onde acumulava mais de 900 mil seguidores.

Em 2022, Lygia ficou hospitalizada por mais de 100 dias após retirar as substâncias aplicadas no procedimento estético no bumbum. Ela voltou a ser internada há três semanas, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) e não resistiu.





“Pessoal, infelizmente nossa guerreira fez a passagem. Agradecemos mais uma vez todo o apoio [...] Informações do que houve já foram explicadas aqui. Não é minimamente relevante explicar todos os detalhes agora. Respeitem nossa dor", afirmou um comunicado nos stories do perfil de Fazio.

O velório da modelo acontece nesta quinta-feira (1), no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, São Paulo. Lygia foi musa do Coritiba e da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval, além de ter trabalhado como assistente de palco do "Legendários", programa apresentado por Marcos Mion, entre 2010 e 2017.

Celebridades lamentaram a morte de Lygia Fazio nas redes sociais. "Só quem acompanhou sua luta sabe o quanto você foi guerreira nesses últimos anos. Descanse em paz, minha querida", afirmou a modelo Ana Paula Minerato. "Gente, até quando esses médicos assassinos vão colocar PMMA nas pessoas? Isso é crime! Tem que ser proibido. Descanse em paz", lamentou Flávia Noronha, apresentadora do "TV Fama".

