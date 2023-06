Reprodução/Instagram - 01.06.2023 Sabrina Sato falou de vida de solteira





Sabrina Sato está solteira há dois meses, após oficializar o divórcio do ator Duda Nagle, com quem tem a filha Zoe. A apresentadora avaliou que está "amadurecendo" na fase atual da vida e entregou se usaria aplicativo de relacionamento para viver novos romances.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Não ia prestar. Prefiro o contato real, ainda sou das antigas, gosto de sentir o cheiro", afirmou ao "TV Fama", na Rede TV. Trabalhando em um programa de relacionamentos com o ex, João Vicente, Sato admite que não vê muitas mudanças depois de se separar.





"Minha vida de solteira está igual a minha vida antigamente, não muda muito. É uma fase muito boa que estou vivendo. Acho que toda mulher que passa pelo que passei, querendo ou não a gente acaba amadurecendo. A saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para poder fazer companha para filha e família", ponderou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

O fim do casamento com Duda não impediu a boa relação entre os dois. Recentemente, Sabrina publicou registros com o ex-marido durante a rotina com a filha de quatro anos.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.