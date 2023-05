Reprodução/Instagram - 30.05.2023 Sabrina Sato e Duda Nagle são pais de Zoe





Sabrina Sato e Duda Nagle posaram juntos na manhã desta terça-feira (30). O encontro foi registrado nas redes sociais da apresentadora e exibe o ex-casal em um carro durante a rotina com Zoe, filha de quatro anos.

"Bom dia", escreveu Sabrina, ao mostrar o momento com o ex-marido e a criança nos stories do Instagram. Sato aparece segurando a filha no colo, enquanto o ator está no banco da frente registrando a foto.





Sabrina e Duda foram casados por sete anos e oficializaram o divórcio em março de 2023. Apesar da separação, os dois continuam convivendo normalmente entre os cuidados compartilhados com Zoe.

Além dos encontros presenciais, o ex-casal continua interagindo em postagens nas redes sociais. Um comentário recente da apresentadora em uma postagem do ator chegou a causar até pedidos de fãs por uma reconciliação .



