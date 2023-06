Reprodução/Instagram - 15.05.2023 Bárbara Evans está grávida de gêmeos





Bárbara Evans está grávida de gêmeos e revelou os nomes escolhidos para os filhos, dois meninos. Os bebês terão nomes iniciados com A, mesma letra escolhida para Ayla, filha de um ano, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Álvaro e Antônio. Foi uma escolha difícil. O primeiro já estava certo, o segundo foi bem difícil", afirmou nos stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (1). Assim como na gravidez de Ayla, a gestação dos gêmeos aconteceu por fertilização e Evans relatou que passou por uma perda durante o processo.





"Quando fui fazer o exame de sangue, deu um positivo baixo. Minha médica já ficou meio assim, pediu para refazer [o exame] e deu mais baixo ainda. Isso queria dizer que o embrião não evoluiu. Considero isso uma perda porque [o embrião] grudou, mas acabou não grudando tanto e não evoluiu", compartilhou em um relato sobre a gravidez dos filhos .

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Bárbara Evans também compartilhou que sente enjoos e teve desejos inusitados na atual gestação . "Esse começo nem EStá se comparando com o começo da Ayla. Me deu vontade de comer melão com sal, estou comendo e aí me deu uma erguida. Mas normalmente é assim: acordo, sempre tomo uma aguinha de coco, porque como tem um monte de remédio para tomar, eu não consigo tomar o remédio com água, porque me enjoa muito", pontuou anteriormente.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.