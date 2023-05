Reprodução/Instagram Bárbara Evans revela perda de bebê antes da nova gravidez

Na última terça-feira (16), Bárbara Evans usou o Instagram para relatar como está sendo a gravidez. Ela contou sobre enjoos e revelou que teve desejos inusitados de comida. A modelo, recentemente, anunciou que espera gêmeos com o marido, Gustavo Theodoro.

Bárbara postou, no Instagram, que estava comendo melão com sal, um dos desejos curiosos que grávidas costumam ter.

No stories, ela ainda disse: "Essa gestação vai ser igualzinha a da Ayla: eu vou contar tudo para vocês. Todo o processo é muito difícil, tá, mas esse começo nem tá se comparando com o começo da Ayla. Me deu vontade de comer esse troço aqui, melão com sal, estou comendo e aí me deu uma erguida. Mas normalmente é assim: eu acordo, sempre tomo uma aguinha de coco, porque como tem um monte de remédio para tomar, eu não consigo tomar o remédio com água, porque me enjoa muito".

Em seguida, a modelo contou mais sobre os enjoo e afirmou que está tentando manter a alimentação saudávek durante a gestação: "Aí eu como uma torradinha e, se eu conseguir, eu como duas, mas já embrulho o estômago de manhã. Aí eu não almoço, fico de jejum, eu tento comer e não vai. Aí, quando bate a fome, eu vou desesperada e como tudo na geladeira. Coisa saudável, tipo melão, banana com granola. Eu não estou comendo nenhuma besteira, zero. Lógico que fim de semana eu me permito. Aí eu me empanturro na hora que me dá fome, aí pronto, né, embrulha tudo de novo. Aí eu fico passando mal mais duas horas para depois fazer o mesmo processo".