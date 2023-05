Reprodução/Instagram - 30.05.2023 Joaquim Valente é apontado como affair de Gisele Bündchen





Gisele Bündchen voltou a ser vista com Joaquim Valente em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. As imagens circulam na web nesta terça-feira (30) e mostram a modelo e o instrutor de jiu-jitsu praticando stand up paddle, aumentando os rumores de um possível romance entre os dois.

Valente é apontado como affair de Bündchen desde novembro de 2022, quando eles viajaram juntos para a Costa Rica na companhia dos filhos da modelo com o ex-marido, Tom Brady. A modelo e o ex-jogador de futebol americano foram casados por mais de dez anos e se separaram no último ano.





Gisele e Joaquim voltaram a ser flagrados em passeios na Costa Rica em janeiro e março de 2023. Nos registros recentes nos EUA, a modelo aparece usando biquíni, óculos escuro e chapéu enquanto pratica o esporte ao lado do instrutor de jiu-jitsu.

Confira:

Gisele Bundchen slips into cheeky thong bikini for paddle boarding date with jiu-jitsu instructor Joaquim Valente as romance rumors heat up pic.twitter.com/sSZKTAQv40 — News News News (@NewsNew97351204) May 30, 2023





