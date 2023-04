Reprodução/Instagram - 13.04.2023 Sabrina Sato e Duda Nagle terminaram relacionamento de sete anos





Sabrina Sato interagiu com Duda Nagle em uma publicação no Instagram, feita nesta quarta-feira (12). A apresentadora deixou um comentário na postagem que traz registros do ex-companheiro fazendo a primeira aparição pública de trabalho desde que anunciou a separação.

Nas fotos, o ator aparece em um evento em São Paulo e internautas repercutiram o comentário feito por Sabrina. "Arrasou", escreveu a apresentadora, utilizando emojis de palmas. A interação reuniu mais de 30 curtidas na rede social.













Em resposta ao comentário, fãs ainda pediram por uma reconciliação dos artistas. "Volta para ele. Vocês são lindos juntos e formam uma família linda", escreveu um usuário. "Estou na torcida por uma volta de vocês, que Deus abençoe essa família linda", pontuou outro.

Sato e Nagle anunciaram o fim do noivado em março. Os dois estavam juntos há sete anos e são pais de Zoe, de quatro anos. "Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", afirmou o ator ao comunicar o término.

