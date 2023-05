Reprodução Mari Maria crítica base de Virginia Fonseca

A influencer Mari Maria esteve no programa “De Frente com Blogueirinha“, e comentou sobre a base de R$200 da linha de Virginia Fonseca. A ruiva, que faz contéudo sobre maquigem e tem a própria marca, criticou a fórmula do produto e afirmou que "já testou piores".

“Eu já tinha conhecido uma formulação parecida. Eu gostava mais em 2017 desse tipo de base. Essa formulação é mais antiga, né? O pessoal já trabalhava com ela, eu não acho ruim”, iniciou ela.

Em seguida, Blogueirinha, perguntou se a base da Virginia é a pior do mercado nacional de maquiagens. Mari Maria respondeu: “Não, eu já testei piores”.



A influencer, então, foi questionada se o valou do produto valia a pena para p consumisor. “Depende, se tiver no combo eu acho que vale. Ela não faz uns combos legais? Eu não sei, eu só olho por cima“, comentou.

“Eu acho que a formulação, se você for ver ela... eu acho que você encontra outras com preço mais acessível e com uma formulação melhor”, completou.

