Eliezer desabafou sobre as dores que a filha, Lua Di Felice, tem sofrido. A bebê, fruto do relacionamento com Viih Tube, apresentou cólicas nos últimos dias e o influenciador expressou a preocupação pela frequência dos episódios.

"Estamos preocupados, porque acho que não é normal todo dia ter crise de cólica. Ontem ela foi dormir com cólica e hoje acordou com cólica", afirmou nos stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (30).





O ex-BBB havia mostrado a dificuldade de Lua dormir na noite anterior e contou que ele e Viih estão experimentando alternativas para checar se a filha para de sentir as dores. "Estamos fazendo vários testes para tentar identificar a razão das cólicas da Lua", pontuou.

"Semana passada, por exemplo, tiramos todo o leite da alimentação da Viih para ver se parava, e nada", complementou. Lua nasceu em 9 de abril e o casal optou pelos cuidados da bebê sem o auxílio de uma babá.





