Reprodução/Instagram Patrícia Poeta posta fotos com Susana Vieira e gera discussão na web

A participação de Susana Vieira no Encontro nesta segunda-feira (29) ainda está dando o que falar nas redes sociais. Após o programa, Patrícia Poeta compartilhou fotos com a atriz e gerou discussão.

No programa, a atriz deu uma invertida na apresentadora, além de beijar Manoel Soares, reclamou da TV Globo e falou de sexo.





"Hoje, nossa homenageada foi ela: Susana Vieira - talentosa, autêntica e cheia de vitalidade sempre. Obrigada, querida", escreveu Patrícia a legenda.

Nos comentários, os internautas repercutiram a participação e dividiram opiniões. "Patrícia Poeta merece respeito por parte da Susana Vieira", disse uma; "Susana Vieira colocou Patrícia no lugar dela", disparou outra; "Patrícia, esse não é lugar pra você! Você merece coisa melhor", comentou um terceiro.





Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente