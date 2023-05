Reprodução/Globo - 29.05.2023 Susana Vieira no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Nesta segunda-feira (29), Susana Vieira esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" para falar da personagem Cândida, na novela "Terra e Paixão". A atriz revelou que não gostou do fato do diretor pedir para que ela fizesse um personagem de 90 anos, já que tem 80. A atriz, então, mudou características de Cândida.

"Foi um personagem que fiquei com um pouco de medo de fazer porque era completamente diferente do que já tinha feito. Era para ser uma senhora de 90 anos.... Eu tenho 80. Daí pegasse uma [atriz] de 90. Primeiro, que não tenho cara de 80. Queriam que eu ficasse de cabelo branco, meio concurda, mais gorda do que já sou", iniciou ela.

Susana, então, falou que sugeriu algumas mudanças: "Ai falei: 'Vamos fazer uma Susana sexy'. Ela foi uma mulher dona de bordel, das mais desejadas. Então, não podia estar caquética. Tinha que ter um sexy appeal"

A atriz ainda reclamou da roupa de Cândida: "Não gostei daquela roupa [da personagem]. Muita roupa, sempre gostei de roupa justinha. Gosto de coisa de garota (...) Sou garota e gosto de garotos".

Susana Vieira também não gostou da morte de Cândida, que se dá nos primeiro capítulo de "Terra e Paixão"."Quando eu vi o texto e vi que nos primeiros 20 capítulos eu morria. Já fiquei louca. Eu morrer na vida real já é inexplicável para mim e para o mundo todo", desabafou a atriz.

Após falar que se acha jovem, apesar da idade, Susana falou dos ataques que recebe na web. A atriz contou que não entende porque as pessoas a xingam por ter 80 anos e relatou que já leu comentários como "Você ainda está no ar, sua velha? " .

Ela disse que irá processar quem a chamasse de velha e respondeu as críticas, provando a juventude: "Estou atuando, faço teatro junto com televisão. Viajo, boto biquíni, vou para baile funk. Adoro baile funk, música eletrônica (...) Eu arrumo namorado nos lugares que eu vou".

Personagem de Susana Vieira sofre tentativa de assassinato em Terra & Paixão. Será que nossa Cândida vai cantar pra subir amanhã mesmo? 😮 pic.twitter.com/n8KQ264kZw — acervo susana vieira (@AcervoSusana) May 24, 2023