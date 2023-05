Romance nos bastidores

Susana relembrou o romance com Rubens de Falco, iniciado nos bastidores da novela "A Sucessora" e que resultou em um casamento. A atriz pontuou que "sentiu tesão" enquanto gravava cenas com o ator e se aproximou dele após uma cena de beijo, ressaltando que "confundiu o personagem com a pessoa". "Acho comum acontecer. É quase inevitável, quando você tem contato físico, na hora que agarra e beija. Hoje em dia estão exagerando [cenas de sexo], estão indo para cama, esfregando o corpo no outro, como vai cada um para cada casa? Eu não sei. Se fosse meu marido, não deixava", pontuou.