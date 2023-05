Reprodução/Globo - 29.05.2023 Susana Vieira deu cantada no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Nesta segunda-feira (29), Susana Vieira esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e causou. Após a atriz reclamar do preconceito com pessoas velhas e da personagem dela em "Terra e Paixão", ela deu em cima de um dos funcionários da produção do programa.

Susana falou que aonde vai "arruma namorados" e assumiu a atração que sentiu por Fred, da produção do "Encontro". Gostei "daquele que bate palma, lindo... Você é muito sorridente, alegre. Foi a primeira pessoa que reparei", disse ela.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Patricia falou que concorda com a atriz e que Fred é "lindo por fora e por dentro". O funcionário, então, apareceu no palco e riu da situação.

Em seguida, a atriz falou dos colegas de trabalho e elegeu os três melhores atores que já contracenou: José Wilker, Tony Ramos e Cauã Reymond.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente