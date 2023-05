Reprodução/Globo - 29.05.2023 Susana Vieira falou da carreira no 'Encontro'





Susana Vieira, atriz convidada do programa "Encontro" nesta segunda-feira (29), roubou a cena durante a atração. Os internautas perceberam um corte da atriz para Patrícia Poeta.

Patrícia fez uma homenagem com a plateia e, logo depois, entregou flores para Susana, dando a entender que a conversa com a atriz seria encerrada. A plateia começou a bater palmas, a pedido de Patrícia Poeta, mas Susana não aceitou o fim do papo e chamou Manoel Soares.





"Eu acordei cinco da manhã para estar aqui às 8h. Eu agradeço mesmo essa homenagem, a plateia também. Deixa eu perguntar uma coisa. Manoel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma pergunta para me fazer?", disse Susana, que recebeu o sinal positivo de Manoel Soares.

A atitude de Susana Vieira chamou a atenção da web. "Susana Vieira fazendo questão de perguntar pro Manoel se ele tinha alguma pergunta para fazer para ela depois que a Patrícia Poeta 'encerrou' a participação dela, rendendo mais meia hora de participação fazendo a Poeta até sentar no chão para esperar. Essa sabe respeitar", disse um internauta. "A Susana Vieira no Encontro só deixa claríssimo como a Patricia Poeta é uma apresentadora PÉSSIMA", ponderou outro.

Susana Vieira fez questão de perguntar pro Manoel se ele tinha alguma pergunta para fazer a ela depois que a Patrícia Poeta "encerrou" a sua participação, rendendo mais meia hora de participação fazendo a Poeta até sentar no chão pra esperar. pic.twitter.com/OvMAgqzEx4 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) May 29, 2023





"O corte que a Susana Vieira deu na Patrícia Poeta no Encontro ela é muito diva", comentou um fã. "A Susana Vieira teve a sensibilidade de incluir o Manoel Soares no programa. Com quase uma hora de participação da atriz, a Patrícia Poeta excluiu sumariamente o colega de palco. Por isso a intervenção da Susana", completou outro.