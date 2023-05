Reprodução/Instagram - 23.05.2023 Lucas Lira e Sunaika Bruna anunciaram a separação





Os influenciadores Lucas Lira e Sunaika Bruna anunciaram a separação nesta terça-feira (23). Os produtores de conteúdo estavam há quase nove anos juntos e são pais de Noah, de dois anos.

O ex-casal acumula milhões de seguidores nas redes sociais e pediram respeito ao público, já que a situação "não está sendo fácil". "Tomamos essa decisão juntos. Não houve traição, nem falta de respeito (antes que alguns especulem algo). Tem coisas que realmente não dão certo, mesmo a gente se esforçando e tentando de todas as formas. Não fiquem pedindo para a gente voltar. E volto a repetir, já tem algum tempo que estávamos fazendo de tudo para dar certo", afirmou.





"Foram quase nove anos de muito aprendizado, dedicação, respeito e amor, momentos incríveis, inesquecíveis, memórias que nunca vai ser apagadas. Tivemos o melhor presente que foi o nosso filho", disseram no comunicado, que ainda mencionou como o "amizade, companheirismo, respeito e carinho" entre eles ainda continua.

"Temos um serzinho que é o nosso maior bem, para educar, ensinar e criar.

Obrigado por todo o carinho que tiveram com a gente todos esses anos", concluíram. Lucas e Sunaika compartilhavam a rotina em família nas publicações na web e reuniram comentários de apoio de outros influenciadores e fãs com o anúncio.

"Nenhum final é fácil, mas que vocês sejam felizes, amiga! Independente de como! Continuamos aqui na torcida", afirmou Tata Estaniecki. Confira abaixo a postagem na íntegra:





