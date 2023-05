Reprodução/Instagram - 22.05.2023 Preta Gil curtiu show de Caetano Veloso durante tratamento contra câncer





Preta Gil compartilhou que curtiu o primeiro show em cinco meses de tratamento contra o câncer no intestino. A cantora assistiu à apresentação de Caetano Veloso em um festival no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, neste domingo (21).

A artista usava máscara e estava acompanhada do apresentador Gominho e da diretora e produtora Monique Gardenberg, que idealizou o evento. "Depois de cinco meses, hoje fui dar meu primeiro rolezinho. Fui prestigiar minha irmã Monique. O show do meu tio Caetano Veloso foi lindo demais", escreveu no Instagram.





Nos stories da rede social, Preta relatou a dificuldade de sair de casa enquanto trata o câncer e agradeceu o apoio de amigos. "Hoje me esforcei e fui assistir ao show do meu tio, não é fácil sair de casa. Os efeitos colaterais da radioterapia são chatos, incômodos, doem e me limitam a estar sempre perto de um banheiro. Mas mesmo com dor e esses percalços, eu fui", comentou.

"Foi muito bom encontrar com amigos e pessoas que demonstraram tanto carinho, tão importante no processo de cura receber esse amor. Tão importante ter amigos fiéis. O amor não precisa vir de um marido ou namorado, quando descobrimos isso é tão confortante. Amor é amor, não importa de onde ele venha", complementou.





