Troca de time?

Até mesmo por futebol os internautas colocaram o nome do casal nos assuntos mais comentados das redes sociais. Isso porque Mel Maia, declaradamente torcedora do Fluminense, apareceu em um vídeo usando a camisa do Flamengo do namorado. As imagens fizeram o público discutir se pode ou não ter esse tipo de atitude.