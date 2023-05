Avisos externos

As donas ganharam o privilégio de ler recados externos enviados pelo público nas redes sociais. Entre as mensagens, internautas alertaram Natália e Sandra com as alianças formadas no jogo, reforçaram que não gostam de "plantas" e pediram um jogo sem grupos. "Será que estão falando isso da gente?", questionou a ex-BBB, apontando o medo ao teorizar que os avisos seriam para elas.