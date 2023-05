Reprodução/Instagram Tati Zaqui denunciou Thomaz Costa por agressão





Neste sábado (20), vazou nas redes sociais um suposto vídeo em que Thomaz Costa aparece perseguindo o carro de Tati Zaqui. O conteúdo veio à tona após a cantora denunciar o ator por agressão e o registro de uma briga envolvendo uma faca repercutir na web .

O vídeo mais recente exibe uma gravação feita dentro do veículo de Tati, que mostra o carro de Thomaz pelo retrovisor e durante uma ultrapassagem. O rosto do ex-"Carrossel" não aparece no conteúdo, mas Costa já mostrou o mesmo carro de luxo em publicações nas redes sociais.





Assista abaixo:

🚨ASSISTA: Vídeo mostra Thomaz Costa perseguindo carro de Tati Zaqui em São Paulo.



pic.twitter.com/D3DgFegPIQ — CHOQUEI (@choquei) May 20, 2023





Tati Zaqui e Thomaz Costa iniciaram o relacionamento em "A Fazenda 14", em 2022. Após idas e vindas no relacionamento, a cantora denunciou o ator por agressão, abuso e ameaça, nesta sexta-feira (19).

Segundo a coluna do Leo Dias, o boletim de ocorrência foi feito diante relatos da artista sobre o relacionamento ter se tornado abusivo, com agressões físicas, ameaças e comportamento possessivo. Thomaz afirmou que vai provar a inocência na Justiça e disse ser "vítima" da relação abusiva, acusando Zaqui de causar os hematomas exibidos ao denunciá-lo.

