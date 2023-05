Reprodução/Instagram - 19.05.2023 Lucas Viana reagiu a assalto enquanto dirigia





Lucas Viana afirmou estar "muito abalado" após a tentativa de assalto que sofreu na última quinta-feira (18) , na Zona Sul de São Paulo. O campeão de "A Fazenda 11" contou que cogita mudar de cidade após o ocorrido, lamentando a falta de segurança na capital paulista.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Queria postar algo para tranquilizar a todos, mas apesar de estar bem fisicamente, ainda me sinto muito abalado para aparecer. O que vivi ontem foi bem desesperador e, desde então, só tenho orado e agradecido a Deus pelo livramento", escreveu nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (19).





Viana disse que esta não foi a primeira vez que viveu um "terror" como este, o que o motivou cogitar a mudança. "Estou repensando sobre continuar em São Paulo, porque já não me sinto nem um pouco seguro aqui e preciso colocar minha qualidade de vida em primeiro lugar", pontuou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

O influenciador reagiu ao assalto e teve o carro atingido por tiros do criminoso. Lucas relatou estar em contato com as autoridades para tomar as medidas cabíveis e aconselhou os seguidores a não repetirem o comportamento "impulsivo". Ele explicou que se sentiu "como se estivesse sem controle de si na hora do susto".

Nas redes sociais, Lucas ainda recebeu críticas por compartilhar publicações nas redes durante o momento em que fugia do assalto. O ex-A Fazenda explicou o que motivou a ação: "Minha primeira reação como cristão é de tentar reforçar a fé das pessoas em milagres. Independente do que possam pensar, de julgamentos, Deus toca no meu coração para servir como instrumento dele e eu apenas obedeço".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.