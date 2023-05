Reprodução/TikTok - 20.05.2023 Ana Castela e Gustavo Mioto se apresentaram juntos em show no interior de São Paulo





Ana Castela convidou Gustavo Mioto para participar de um show desta sexta-feira (19), em Sales Oliveira, interior de São Paulo. Além de cantarem e dançarem juntos, os artistas trocaram risadas durante uma interação no palco e repercutiram nas redes sociais. O encontro gerou dúvidas de internautas, que questionaram se intimidade é fruto de um possível romance ou uma ação de marketing.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A indagação da web aconteceu após Ana divulgar uma publicação ao som de "Cruzando a Fronteira", parceria com Gustavo, antes de começar a apresentação. Os cantores deixaram trechos da música nos comentários da postagem, que traz fotos dos dois cantando juntos em um show anterior.







"Ana Castela e Gustavo Mioto, se isso for marketing, não saiam na rua. Porque vocês vão se ver comigo", escreveu uma pessoa no Twitter. "Se isso for marketing, vou ficar muito triste", comentou outra. As análises questionando a atitude aconteceram entre postagens de fãs apoiando que Castela e Mioto formem um casal.





"Qual foi o motivo do seu colapso? Ana Castela e Gustavo Mioto", afirmou uma pessoa ao reagir à interação dos artistas no show recente. "Ana Castela e Gustavo Mioto, vocês curam aonde dói", pontuou outra. "Meu casal preferido, que ainda não é casal", avaliou mais uma.

Meu casal preferido Q ainda ñ é casal — Geovanna Gabriele Dos Reis (@Geovann60041743) May 20, 2023





"Qual foi o motivo do seu colapso?"

Ana Castela e Gustavo mioto: pic.twitter.com/jO9lMBZEZe — tay🧸 (@taynaaa_98) May 20, 2023





Ana Castela e Gustavo Mioto vocês curam aonde dói🥹 pic.twitter.com/JyIBO2dyiD — tay🧸 (@taynaaa_98) May 20, 2023





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Ana Castela e Gustavo Mioto vivem rumores de affair há alguns meses e já sugeriram que não gostariam de expor o envolvimento, mesmo diante de outros encontros e mais declarações em shows . Os artistas não oficializaram um relacionamento e brincam sobre a relação nas redes sociais .

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.