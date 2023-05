Reprodução/Instagram - 20.05.2023 Claudia Ohana completou 60 anos em 2023





Claudia Ohana contou que ainda recebe perguntas sobre depilação íntima por conta de um ensaio nu, realizado em 1984. A atriz aparece sem ter depilado a região íntima nas fotos para a revista "Playboy" e explicou que continua com a mesma resposta padrão, quando é questionada sobre o assunto.

"Até hoje todo mundo me pergunta sobre isso. Pensei em até fazer um vídeo e publicar no Instagram para acabar de vez com a curiosidade. Vou dizer: 'Continuo com muito cabelo em cima e muito cabelo embaixo' [risos]", afirmou ao podcast "Rap 77".





A intérprete de Dora em "Vai na Fé" contou que as perguntas sobre a depilação já aconteceram nos bastidores da atual novela das sete. "Até uma colega de cena me disse que os amigos dela ficam perguntando se ainda sou cabeluda", compartilhou.

Sobre o ensaio, Ohana conta que fez as fotos de forma despretensiosa nos Estados Unidos. "Fiz as fotos em um apartamento em Nova York, na metade de um dia, antes de pegar um voo de volta para o Brasil. Fiz para divulgar o filme 'Erêndira'. O ensaio foi vendido para cá e não ganhei nada por ele", relembrou.

